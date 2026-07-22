Kavşakta meydana gelen kazada yolcu yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi, 101 Çevreyolu Caddesi Fazlı Aslan Petrol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 06 ED 6481 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 42 DM 066 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Tofaş marka araçta yolcu olarak bulunan H.K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı