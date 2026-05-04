Isparta'da iki katlı ev, çıkan yangında zarar gördü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim S.'ye ait iki katlı müstakil evde soba kovasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı