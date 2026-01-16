Haberler

Huzurlu Sokaklar Uygulamasında 12 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında 3 bin 462 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan 12 aranan şahıs yakalandı. Uygulama, il genelinde 111 ekip ve 527 personel ile yapıldı.

Isparta genelinde 111 ekip ve 527 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında 3 bin 462 kişi sorgulanırken, 12 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dün, 10.00–22.00 saatleri arasında "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan uygulamaya 111 ekip ve 527 personel katıldı. Denetimler; Valilik Bölgesi, Kaymakkapı Meydanı, Mimar Sinan Caddesi, Karayolları Kavşağı, Eski Otogar ve Köy Garajı çevresi, Süleyman Demirel Havalimanı girişi, kafe ve AVM bölgeleri, Şehir Hastanesi civarı, Gökçay ve Ayazmana bölgeleri, yeni otogar, Bağlar Mahallesi, SDÜ ve Gölcük Yolu başta olmak üzere il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Ayrıca Çelebiler, Gazikemal, Kurtuluş, Sülübey ve Turan mahallelerinde bulunan metruk binalar da denetlendi. Uygulama kapsamında araç ve şahıs kontrollerinin yanı sıra metruk yapılar, gar ve istasyon çevreleri, toplu taşıma güzergahları, park ve bahçeler ile cadde ve kavşak noktalarında detaylı denetimler yapıldı.Gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 462 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 234 araç kontrol edildi, 88 metruk bina denetlendi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
