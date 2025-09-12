Haberler

Isparta'da Huzur Uygulaması: 2 Bin 231 Kişi Sorgulandı

Isparta'da Huzur Uygulaması: 2 Bin 231 Kişi Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirdikleri huzur uygulamasında 2 bin 231 kişi sorguladı, 648 aracı kontrol etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 farklı noktada gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 231 kişi sorgulandı, 648 araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan uygulama, 10 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde il genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uygulama kapsamında, il merkezi ve ilçelerde 22 farklı noktada 39 ekip, 1 mobil göç aracı ve 170 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 648 araç incelendi, 2 bin 231 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.