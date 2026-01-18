Haberler

Isparta'da hurda işletmesinin çatısında yangın

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir hurda işletmesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı, ancak çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir hurda işletmesinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin çatısından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme olmazken, çatıda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA

