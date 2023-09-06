Isparta'da Hemşire Eşini Öldüren Sanığa Haksız Tahrik İndirimi Uygulandı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 11 Aralık 2022 tarihinde iki çocuğunun annesi, hemşire eşini tüfekle öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Mustafa Bulut'a haksız tahrik indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 11 Aralık 2022 tarihinde iki çocuğunun annesi, hemşire eşi Selver Bulut'u tüfekle öldüren Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemeye sanık Mustafa Bulut ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, "Kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Mustafa Bulut'a mahkemeye sunulan bilirkişi raporundaki eşinin görüştüğü kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Bulut, mahkemeye heyetine şahısları tanımadığını belirterek yazılı savunmasını sundu. Son sözü sorulan Mustafa Bulut, eşinin kendisini tahrik ettiğini, öfkeyle suç işlediğini ileri sürdü.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

OLAY GEÇMİŞİ

11 Aralık 2022 tarihinde Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mustafa Bulut'un Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan eşi Selver Bulut, kendisini öldüreceğini söyleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri hemşire Selver Bulut'un tüfekle öldürüldüğünü belirlemişti.