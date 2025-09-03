Haberler

Isparta'da Hapis Cezası Olan 4 Şahıs Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Olan 4 Şahıs Yakalandı
Isparta genelinde, dün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay, 1 yıl 8 ay ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

