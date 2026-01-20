Haberler

Kontrolden çıkan hafif ticari araç bahçe evinin kapısına çarparak durabildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç bahçe evinin kapısına çarparak durabildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdikten sonra bir bahçe evinin kapısına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole girdikten sonra bahçe evinin kapısına çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Senirkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 32 ADT 163 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki şarampole girdi, ardından tek katlı bir bahçe evinin demir sürgülü kapısına çarparak bahçeden içeri daldı. Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçta ve bahçe evinin demir sürgülü kapısı ile tel çitlerde hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü