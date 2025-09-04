Haberler

Isparta'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralı sürücünün sağlık durumu iyi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 07 BIF 792 plakalı Wolkwagen marka hafif ticari araç ile A.H.S. yönetimindeki 32 AFV 959 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.H.S. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
