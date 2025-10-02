Isparta'da Güvenlik ve Huzur Denetimi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli park ve mesire alanlarında güvenlik denetimleri gerçekleştirerek vatandaşların huzurunu sağlamaya çalıştı.
Isparta'da polis ekipleri, çeşitli park, bahçe ve mesire alanlarında güvenlik ve huzur denetimi gerçekleştirdi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kırkent Parkı, Basın Parkı, Ayazmana ve Gökçay Mesireliği, Büyük Park, Davraz Mahallesi Parkı, Gülistan Mahallesi Parkı, Çayboyu, Dere Parkı ve Türkoloji Parkı'nda denetimler gerçekleştirdi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa