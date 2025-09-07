Haberler

Isparta'da Golf Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Isparta'da Golf Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Savrulma sonucu araçtan düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K.'nin kullandığı 32 AFN 881 plakalı Arora marka golf aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Recep K., ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık güneş saati bulundu

Ünlü antik kentimizde bulundu! Tam 2 bin 200 yıllık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.