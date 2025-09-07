Isparta'da Golf Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Savrulma sonucu araçtan düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K.'nin kullandığı 32 AFN 881 plakalı Arora marka golf aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Recep K., ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA