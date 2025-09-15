Isparta'da Geniş Kapsamlı Emniyet Denetimleri Gerçekleştirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi, aranan şahıslar yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler yaptı. Denetimlerde 31 bin 126 şahıs sorgulandı, 9 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 17 bin 780 araç kontrol edilirken, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kusurlu sürücülere ise trafik kuralları çerçevesinde işlem uygulandı. - ISPARTA