Isparta'da fırtına nedeniyle motosiklet ve motokuryelere trafik kısıtlaması

Isparta Valiliği, il genelinde etkili olan fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının geçici durdudulduğunu açıkladı.

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olan yoğun fırtına nedeniyle bazı tedbirlerin hayata geçirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çalışanların can ve mal güvenliği ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu bildirildi.

Saat 24.00'a kadar yasak devam edecek

Açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine bu gece 24.00'e kadar geçici olarak ara verildiği ifade edildi. Valilik, vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özel Kubilay Bilir adlı kurye, "Bence doğru bir karar. Aşırı rüzgardan dolayı zaten savrulmalar oluyor. Bir de üstüne yağmur, yerlerin kaygan olması büyük problem" şeklinde konuştu. - ISPARTA