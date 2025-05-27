Isparta'da Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Şahıs, 'Yağma' suçundan arananlar arasında yer alıyordu.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün yürütülen çalışmalar

kapsamında, "Yağma" suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamada, şahsın Isparta adli makamlarınca "Yağma" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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