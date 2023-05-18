Isparta'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ISPARTA - Isparta'da eşi Yadigar Işık'ı tabanca ile vurarak öldüren Sezer Işık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2 Ekim 2022 tarihinde Isparta'nın Büyükgökçeli köyünde tartıştığı eşi Yadigar Işık'ıtabanca ile vurarak öldüren Sezer Işık bugün hakim karşısına çıktı. Sanık Sezer Işık'ın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldığı duruşmada şikayetçi avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan avukat, sanık avukatı ve Yadigar Işık'ın babası ile kardeşleri salonda hazır bulundu.

Sanık Sezer Işık duruşma esnasında verdiği savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve pişman olduğunu belirtti. Müşteki avukatları ise suçun sabit olduğu ve sanığın daha önceki eylemlerini de hatırlatarak, en üst sınırdan ceza almasını talep etti. Sanık avukatı ise olayın kaza olduğunu savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sezer Işık'ı istinaf yolu açık olmak üzere ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırdı. Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duyduğuna ilişkin bir kanaat oluşmaması, çocukların gözü önünde olayın cereyan etmesi gibi nedenlerden dolayı da 'takdir indirimi' uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı. Ayrıca sanık hakkında 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verildi.

Olayın Geçmişi

Olay, 2 Ekim 2022 tarihinde Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı silahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.