Isparta'da Eşini Boğarak Öldürmeye Teşebbüs Eden Koca Tutuklandı

Isparta'da yabancı uyruklu çift arasında çıkan tartışmada, Afganistan uyruklu 29 yaşındaki koca, eşini boğarak öldürmeye teşebbüs etti. Bilinci kapalı şekilde bulunan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 02.15 sıralarında Isparta'nın İskender Mahallesi 122. Cadde'de bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan Afganistan uyruklu Muhammed M. R. (29) ile 4 çocuk annesi eşi Fatıma Rahmani (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed M. R., eşini boğmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma sonlandırıldı. Ekipler içeri girdiklerinde, Fatıma Rahmani'yi sırt üstü hareketsiz halde yatarken buldu.

Kalp masajıyla hayata döndürüldü, hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerinde bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan Fatıma Rahmani'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde bulunan ve yaşları 2,6,8 ve 12 olan dört çocuk ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Koca tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA