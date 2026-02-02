Haberler

Isparta'da bir haftalık polis denetimlerinde 46 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da bir haftalık polis denetimlerinde 46 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 19 bin 128 kişiyi sorguladı ve aranan 46 şahısı yakaladı. Ayrıca 11 bin 122 araç kontrol edildi ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, 46 aranan şahıs yakalandı.

Isparta il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 25–31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 19 bin 128 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 11 bin 122 araç kontrol edilirken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından kusurlu olduğu tespit edilen araç sürücülerine ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük