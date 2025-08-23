Isparta'da Emniyet Denetimleri: 252 Şahıs Sorgulandı, 11 Araç Sürücüsüne Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerde 252 şahsı sorguladı, 50 aracı kontrol etti ve 11 araç sürücüsüne idari ceza uyguladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 21 Ağustos Perşembe günü 21.15–00.00 saatleri arasında kent genelinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Atatürk Parkı, Basın Parkı, Havuzlu Park, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Halıkent Mini Ormanı, Kayı Caddesi Parkı, Hızırbey Kule Parkı, Ayazmana ve Gökçay Mesirelikleri kontrol edildi. Uygulamada toplam 252 şahıs sorgulanırken, 50 araç kontrol edildi. Kontrollerde kusurlu bulunan 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA