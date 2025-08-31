Isparta'da Emniyet Denetimleri: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde binlerce şahıs ve araç sorgulandı, aranan 21 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada polis sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 33 bin 215 şahıs sorgulanırken, 21 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 19 bin 566 aracın kontrol edildiği denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 bin 256 sürücüye işlem uygulandı. - ISPARTA