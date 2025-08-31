Isparta'da Emniyet Denetimleri: 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Emniyet Denetimleri: 21 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 33 bin 215 şahıs sorgulanıp, 21 aranan kişi gözaltına alındı. Ayrıca 19 bin 566 araç kontrol edilerek 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
