Elektrikli motosiklet devrildi: 2 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen elektrikli motosiklette bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Çiçekpınar yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül G.'nin kullandığı elektrikli motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ayşegül G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki yaralının da hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar, durumlarının iyi olması nedeniyle bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA