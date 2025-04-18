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Isparta'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Isparta'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrikli bisikletiyle park halindeki otomobile çarpan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Isparta'da elektrikli bisikletiyle park halindeki otomobile arkadan çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal U. idaresindeki elektrikli bisiklet, seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde bulunan 03 YA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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