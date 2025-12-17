Şarkikaraağaç'ta elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Konya Caddesi Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cariye E. (66) idaresindeki 32 AGB 367 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile Ali G. (78) yönetimindeki 32 KC 368 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Cariye E. ile araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Hakkı E. (69) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA