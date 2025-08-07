Isparta'da Doldurulmuş Makaron Operasyonu: 10 Bin Dal Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak ürünlerin satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün il merkezinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 10 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
