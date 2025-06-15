Isparta'da Dolandırıcılık Yaparken Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Isparta'da üç farklı kişiyi dolandıran bir şüpheli, kendisini avukat ve yatırım danışmanı olarak tanıtarak para talep etti. Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Isparta'da üç farklı vatandaşı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, kendisini avukat ve yatırım danışmanı gibi tanıtarak para talep ettiği öğrenildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün kendilerine ulaşan çeşitli dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bir vatandaşın, kendisini "uzlaşma kapsamında davanız var" diyerek avukat gibi tanıtan şahsa 39 bin TL gönderdiği, bir diğer vatandaşın, özel eğitimle ilgili bilgisayar üzerinden anket doldurarak para kazanabileceği vaadiyle 7 bin TL dolandırıldığı, başka bir vatandaşın ise sanal bahis yoluyla kazanç sağlama vaadiyle 37 bin 500 TL göndererek dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda olayların şüphelisi olduğu belirlenen şahsın Isparta'da ikamet ettiği belirlendi. Ekiplerin dün düzenlediği operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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