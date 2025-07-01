Isparta'da Depo Yangını Paniğe Neden Oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.'ya ait depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, köy halkının da yardımıyla yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA