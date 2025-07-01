Isparta'da Depo Yangını Paniğe Neden Oldu

Isparta'da Depo Yangını Paniğe Neden Oldu
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir depoda çıkan yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmamasına rağmen maddi hasar meydana geldi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Arak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.'ya ait depo olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, köy halkının da yardımıyla yangına müdahale etti. Alevler, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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