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Isparta'da çıkan ev yangını kontrol altına alındı

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Isparta'da gece saatlerinde meydana gelen ev yangınında şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Isparta'da çıkan ev yangınında alevler geceyi aydınlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınan yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, gece saatlerinde Doğancı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan yardımcısı Fahrettin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, muhtarlar, Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, çıkan yangında şans eseri yaralanın olmadığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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