Isparta'da Çalıntı Araç Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Isparta'da farklı tarihlerde çalınan 5 araç, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı ve çalıntı motosiklet ile bisikletler sahiplerine iade edildi.

Isparta'da farklı tarihlerde çalındığı bildirilen 5 araç, Isparta Emniyeti'nin çalışmasıyla ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanırken, çalıntı motosiklet ve bisikletler sahiplerine teslim edildi.

Isparta'da son dönemde yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonuç verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 elektrikli bisiklet, 2 bisiklet, 1 motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Yapılan teknik takip ve saha araştırmaları sonucunda 3 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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