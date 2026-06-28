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Isparta'da aranan 31 şahıs yakalandı

Isparta'da aranan 31 şahıs yakalandı
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Isparta'da emniyet ekiplerinin 21-27 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 28 bin 167 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı. Ayrıca 17 bin 877 araç kontrol edildi.

Isparta'da emniyet ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı.

Isparta'da polis sorumluluk bölgesinde 21-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 28 bin 167 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak, haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 17 bin 877 araç kontrol edildi. Kusurlu olduğu tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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