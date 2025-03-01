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Isparta'da Bahçe Evinden Çalınan Eşyalar Ele Geçirildi

Isparta'da Bahçe Evinden Çalınan Eşyalar Ele Geçirildi
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Isparta'nın Atabey ilçesinde bir bahçe evinden çalınan eşyalar jandarma tarafından bulundu. Hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, çalıntı eşyaları satın alan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde bir bahçe evinden çalınan eşyalar jandarma tarafından ele geçirildi. Hırsızlığı gerçekleştiren 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı eşyaları alan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 19 Şubat 2025 tarihinde S.K. isimli şahsa ait bahçe evinde meydana gelen hırsızlık olayında, evde bulunan tüm eşyalar çalındı. Olayın ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayını M.G., T.G., D.Ç. ve E.O.'nun birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere eş zamanlı adli operasyon düzenlendi. Çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirilirken, diğer eşyaların ise satıldığı belirlendi.

Eşyalar ev sahibine teslim edildi

Şüphelilerin sattığı eşyaları satın alan E.K., E.A., M.S.B., Ö.F.O., Y.B. ve R.T. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Satın aldıkları tüm eşyalar ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayına karışan M.G., T.G., D.Ç. ve E.O., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Suç eşyalarını satın alan şahıslar hakkında ise "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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