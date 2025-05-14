Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 14 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasında 217 şahıs ile 116 araç kontrol edildi, 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 21.00 ile 23.30 arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 217 şahıs ve 116 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 14 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA