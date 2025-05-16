Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 246 Şahıs Kontrol Edildi

Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 246 Şahıs Kontrol Edildi
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Isparta'da gerçekleştirilen 2,5 saatlik asayiş ve trafik denetimlerinde, 246 şahıs ile 131 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da gerçekleştirilen 2,5 saatlik asayiş ve trafik denetimlerinde 246 şahıs ile 131 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 21.00-23.30 saatleri arasında çerçeveli bir asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 246 şahıs ile 131 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu bulunan 7 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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