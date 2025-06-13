Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 117 Şahıs ve 59 Araç Kontrol Edildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında 117 şahıs ile 59 aracı denetledi. Kusurlu sürücülere idari para cezası kesildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 117 şahıs ile 59 araç denetlendi. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında iki farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 117 şahıs ile 59 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa