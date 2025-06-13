Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 117 Şahıs ve 59 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 117 Şahıs ve 59 Araç Kontrol Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında 117 şahıs ile 59 aracı denetledi. Kusurlu sürücülere idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 117 şahıs ile 59 araç denetlendi. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında iki farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 117 şahıs ile 59 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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