Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 117 Şahıs ve 59 Araç Kontrol Edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 117 şahıs ile 59 araç denetlendi. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece 23.00-24.00 saatleri arasında iki farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda 6 ekip ve 12 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 117 şahıs ile 59 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA