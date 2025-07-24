Isparta'da Asayiş Uygulaması: 34 Araca Ceza Kesildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çok sayıda kişi ve araç kontrol etti, kusurlu 34 araca para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 22.00-22.45 ve 23.15-24.00 saatleri arasında kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 376 kişinin sorgulaması yapılırken, 222 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen 34 araca idari para cezası uygulandı. - ISPARTA