Isparta'da Asayiş Uygulaması: 34 Araca Ceza Kesildi

Isparta'da Asayiş Uygulaması: 34 Araca Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 376 kişi sorguladı ve 222 aracı denetledi. Kusurlu tespit edilen 34 araca para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında çok sayıda kişi ve araç kontrol etti, kusurlu 34 araca para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 22.00-22.45 ve 23.15-24.00 saatleri arasında kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 376 kişinin sorgulaması yapılırken, 222 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen 34 araca idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye

Erdoğan, Özel'e resti çekti: Elinde görüntü varsa, mahkemeye versene
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.