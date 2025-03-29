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Isparta'da Arı Kovanı Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

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Isparta'nın Atabey ilçesinde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayında, Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı ve çalınan 7 kovan sahibine teslim edildi.

Isparta'nın Atabey ilçesinde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayında Antalya'ya götürülen kovanlar sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde 17 Mart 2025 tarihinde C.G. isimli şahsın bahçesinde arı kovanı hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, hırsızlık olayının A.Ş.E, E.E. ve H.A. isimli üç şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalınan kovanların H.A. tarafından Antalya'ya götürüldüğü belirlenirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla A.Ş.E. ve E.E. Atabey ilçesinde, H.A. ise Antalya'nın Aksu ilçesinde yakalandı. Ele geçirilen 7 adet arı kovanı sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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