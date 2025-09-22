Haberler

Isparta'da Aranan 317 Şahıs Yakalandı

Isparta'da Aranan 317 Şahıs Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde yapılan operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 317 şahsı yakaladı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 103 kişi cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1–21 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 317 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 24 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, 'kasten yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, hakaret' suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan başka bir uyuşturucu taciri yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aynı zamanda, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl aranana bir şahıs, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay aranan bir şahıs, 'kasten yaralama, basit yaralama ve 2313 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 5 yıl 8 ay 15 gün aranan bir şahıs ve 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir başka uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 103 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Belirtilen tarih aralığında toplam 317 aranan şahıs yakalanmıştır. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
