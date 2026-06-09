Isparta'da 36 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında nitelikli hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Yunus Timleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında nitelikli hırsızlık suçundan 36 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezasının infazı için Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı