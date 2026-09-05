Isparta'da Kaçak Sigara Operasyonu: 300 Paket Ele Geçirildi
Isparta'da polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Isparta'da polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Eylül 2026 tarihinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı