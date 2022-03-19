Isparta'da 3 katlı müstakil evde yangın paniği

Isparta'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Isparta'ya bağlı Emre Mahallesi 3858 sokakta 3 katlı müstakil bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten 3 katlı müstakil binada yangın çıktı. Alevlerin yükselmeye başlamasıyla ev sahipleri kendilerini sokağa attı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yükselen alevleri hızla kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA