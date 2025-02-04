Isparta'da 18 Operasyonda 22 Kişi Adli İşlem Gördü

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 gün içinde gerçekleştirdiği 18 operasyonda 22 kişi hakkında adli işlem yaptı ve 4 aranan şahsı yakaladı. Operasyonlarda silah, kaçak sigara, elektronik malzemeler ve sahte alkol ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. 18 farklı olayda toplam 22 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, aranan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 306 fişek, 46 cep telefonu, 205 çeşitli emtia, 41 bin 940 adet doldurulmuş sigara, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 sigara sarma makinesi, 400 elektronik sigara malzemesi, 8 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. - ISPARTA