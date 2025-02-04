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Isparta'da 18 Operasyonda 22 Kişi Adli İşlem Gördü

Isparta'da 18 Operasyonda 22 Kişi Adli İşlem Gördü
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Isparta Emniyet Müdürlüğü, 26 gün içinde düzenlediği 18 operasyonda 22 kişi hakkında adli işlem yaptı ve 4 aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 gün içinde gerçekleştirdiği 18 operasyonda 22 kişi hakkında adli işlem yaptı ve 4 aranan şahsı yakaladı. Operasyonlarda silah, kaçak sigara, elektronik malzemeler ve sahte alkol ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. 18 farklı olayda toplam 22 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, aranan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 306 fişek, 46 cep telefonu, 205 çeşitli emtia, 41 bin 940 adet doldurulmuş sigara, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 sigara sarma makinesi, 400 elektronik sigara malzemesi, 8 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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