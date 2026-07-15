Isparta'da motosiklet devrildi: 16 yaşındaki genç öldü, 1 ağır yaralı

Isparta'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Mustafa Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ü. ise ağır yaralandı. Yaralı B.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Gündoğdu'nun cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı