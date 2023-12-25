13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakladı

Isparta'da 13 yaşında iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLA YARALADI

Olay, Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.