Üye Girişi
Haberler

13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakladı

Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı çocuğu bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Isparta'da 13 yaşında iki çocuk arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BIÇAKLA YARALADI

Olay, Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title