Isparta'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit tehdit ve uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit tehdit', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, dün saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa