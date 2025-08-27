Isparta'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit tehdit ve uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan toplam 10 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Isparta'da 4 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit tehdit', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, dün saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, direğe çarptı

Kanlı pusu! Kurşunlara rağmen 600 metre sürdü, kurtarılamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.