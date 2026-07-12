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Isparta'da 27 aranan şahıs yakalandı

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Isparta'da polis ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 26 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Ayrıca 12 bin 247 araç kontrol edildi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 26 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 26 bin 586 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda ayrıca 12 bin 247 araç kontrol edilirken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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