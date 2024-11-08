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İspanya'da Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi: 219 Ölü

İspanya'da Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi: 219 Ölü
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İspanya'nın doğu ve güneyini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi, Girona kentinde de etkili oldu. Yaklaşık 30 araç sel sularına kapıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İspanya'da Valencia kentinin yanı sıra ülkenin doğu ve güneyini vuran şiddetli yağış ve sel, bu kez Girona kentinde etkili oldu. Girona'ya bağlı Cadaqués ilçesinde yaklaşık 30 araç sel sularına kapılırken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

İspanya'da Valencia kentinin yanı sıra ülkenin doğu ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ciddi can kayıplarına neden olmuştu. Ülkenin güneyini ve doğusunu afet bölgesine dönüştüren şiddetli yağış ve sel, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Girona kentinde etkili oldu. Girona'ya bağlı Cadaqués ilçesinde saatlerce etkili olan şiddetli yağış hasara neden oldu. Şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken, yaklaşık 30 araç sel sularına kapıldı. Cadaqués ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan sel felaketinde yaralanan ise olmadı.

Katalonya meteoroloji birimi, yarın sabah saatlerine kadar şiddetli yağış uyarısı yayınladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi

Yerel yetkililer, Valencia'da etkili olan şiddetli yağış ve selde hayatını kaybedenlerin sayısının 219'a yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 211'inin Valencia'da olduğunu açıklayan yetkililer, günlerdir haber alınamayan 93 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, bugüne kadar 36 bin 605 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 8 bin asker ile 9 bin 200 polis katılıyor. - VALENCİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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