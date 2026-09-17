Haberler

İspanya’da sel: 1 ölü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona ve Valencia'da etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Barselona'da bazı metro istasyonları kapatıldı ve otobüslerin güzergahları değiştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bölgesel tren seferleri de aksadı. Barcelona Uluslararası Havalimanında uçuşlar gecikti veya iptal edildi. Yetkililer, gereksiz seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Katalonya'da acil servisler, sağanak yağışlarla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Katalanya itfaiyesi, Olivella'da aracı suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valencia ilinde ise acil servisler, genellikle maddi hasar, su sızıntısı ve trafik aksaması olmak üzere 478 olaya müdahale edildiğini bildirdi. Bölge başkentinde tüm metro hatları askıya alındı ve havalimanı birkaç saatliğine kapatıldı. Uçuşlar farklı noktalara yönlendirildi.

İspanya'nın ulusal meteoroloji ajansı AEMET, çarşamba günü doğu bölgeleri için şiddetli yağmur uyarısında bulunmuş ve Barcelona kıyı şeridi için kırmızı alarm vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Bursa'da markette kahreden ölüm! Depozito iade makinesinin başında kalp krizi geçirdi

Yardım istediği anda her şey değişti! Kamera an be an kaydetti
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
İstanbul'da futbol şöleni! Real Madrid ve Barcelona'nın maçları burada

Resmen açıklandı! Barcelona Kadıköy'e geliyor