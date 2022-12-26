İspanya'da nehre düşen yolcu otobüsünde can kaybı 6'ya yükseldi 3. Sayfa Haberleri İspanya'da bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İspanya'nın kuzeybatısında geçtiğimiz Cumartesi yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI Yaralı 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı fakat otobüsün nehirden çıkarılması için operasyonların sürdüğü ifade edildi. ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI Öte yandan, kazadan sağ olarak kurtarılan 63 yaşındaki şoför alkol ve uyuşturucu testine sokuldu. Şoförün testleri negatif çıktı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İspanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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