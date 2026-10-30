İspanya'da mühimmat üreten fabrikada patlama meydana geldi, 3 kişi hafif yaralandı

İspanya'nın Granada kenti yakınlarında, Ukrayna'ya gönderilen mühimmatların üretildiği fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

İspanya'nın Granada kenti yakınlarındaki bir mühimmat fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 09.00'dan kısa süre önce meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı Granada polisinin yaptığı açıklamada, patlamanın tesisin barut yakma bölümünde meydana geldiği belirtildi. Olayın normal şartlarda personelin bulunmasına izin verilmeyen ve girişin kısıtlı olduğu bir bölümde yaşandığı kaydedildi.

İspanya'nın önde gelen işçi sendikalarından UGT kaynakları, patlamanın fabrikanın çevresi çitle kapatılmış bir bölümünde gerçekleştirilen rutin test sırasında meydana geldiğini öne sürdü.

Yerel kaynaklar, söz konusu tesiste son iki hafta içinde ikinci kez kaza yaşandığı belirtti. Kaynaklar, 13 Ekim'de havan topu mühimmatı taşıyan bir kamyonun El Fargue'ye giden yolda devrildiğini hatırlattı. Kaynaklar, fabrikanın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı 2022 yılından bu yana Ukrayna için farklı kalibrelerde mühimmat ve füze bileşenleri ürettiğini bildirdi. Fabrikanın Çekoslovakya Grubu (CSG) bünyesindeki Slovakya merkezli savunma sanayii şirketi MSM Group'a ait olduğu belirtildi.

CSG Yönetim Kurulu Başkanı Michal Strnad'ın açıklamalarına göre, Orta Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi holdinglerinden biri olan CSG, Çek mühimmat girişimi kapsamında Ukrayna'ya mühimmat tedarik eden önemli şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı