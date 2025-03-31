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İspanya'da Kömür Madeninde Patlama: 5 Ölü, 4 Yaralı

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İspanya'nın Asturias bölgesindeki Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Olayın metan gazından kaynaklandığı bildiriliyor.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

İspanya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Acil servis ekipleri, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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