İspanya'da depo yangınında ateş hortumu çıktı
İspanya'nın Castellon ilinde bir depoda çıkan yangın sırasında ateş hortumu oluştu.
İspanya'nın Valencia özerk bölgesinde bulunan Castellon ilindeki Onda'da palet üretimi yapan bir şirketin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar itfaiyecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın itfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu saatler sonra söndürülebildi. - VALENCİA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı