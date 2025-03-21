İsmail Saymaz Gezi Parkı Olaylarıyla İlgili Adliyeye Sevk Edildi
Gezi Parkı olaylarına katılımı ve sosyal medyada kışkırtıcı bilgiler paylaştığı iddia edilen İsmail Saymaz, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Saymaz, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa